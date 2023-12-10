Иосифа Пригожина экстренно госпитализировали в Москве, продюсер под капельницей

Российского музыкального продюсера, супруга певицы Валерии Иосифа Пригожина внепланово госпитализировали. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на первого ассистента Пригожина, директора продюсерского центра Станислав Калинкин.

Ранее некоторые российские СМИ сообщили что Пригожин якобы уже находится в больнице под присмотром медиков.

«Это внеплановая госпитализация. Причины мне пока неизвестны», - пояснил собеседник агентства.

Позднее журналистам агентства удалось дозвониться до Пригожина. По словам продюсера, сейчас он в клинике, ему будут ставить капельницу. Подробности своего здоровья он не уточнил, сославшись на то, что ему сейчас не удобно разговаривать.

Ранее сообщалось, что внезапно стало плохо российской исполнительнице Ирине Дубцовой. Матери певицы пришлось вызвать на дом скорую помощь.