Mash: певице Ирине Дубцовой понадобилась срочная помощь медиков на дому

Как передает Mash, инцидент произошел вечером в субботу, 9 декабря, в квартире Дубцовых на Арбате в центре Москвы. У российской исполнительницы резко поднялось артериальное давление.

Сообщается, что мать певицы сразу же после того, как дочери стало плохо, вызвала неотложную помощь.

«Врачам удалось стабилизировать состояние Дубцовой, госпитализации удалось избежать», - приводится в публикации.

Других подробностей произошедшего пока не приводится.

Ранее сообщалось, что певица Надежда Бабкина упала в обморок на съемках телепрограммы, ей вызвали скорую.