Иран не прошел в плей-офф чемпионата мира, не проиграв ни одного матча

Групповой турнир чемпионата мира по футболу завершился драмой для сборной Ирана, которая покидает турнир, не проиграв ни одного матча.

Все свои три матча иранцы завершили вничью — 2:2 с Новой Зеландией, 0:0 с Бельгией, 1:1 с Египтом. Команда заняла третье место в группе и до последнего матча группового этапа сохраняла шансы выйти в плей-офф по рейтингу третьих мест. Для этого иранцам было необходимо, чтобы Австрия и Алжир не сыграли вничью. Австрийская сборная дважды выходила вперед, Алжир дважды сравнивал. На третьей компенсированной минуте Рияд Марез вывел африканскую сборную вперед.

При таком раскладе Алжир выходил в плей-офф со второго места в своей группе, но уже в 1/16 финала попадал на грозную Испанию. Но на 90+6-й минуте Саша Калайджич после розыгрыша углового вновь сравнял счет — 3:3.

Таким образом, Австрия спаслась от вылета, а Алжир, заняв третье место в группе, получил в соперники Швейцарию, а не Испанию.

Ранее нападающий сборной Аргентины Лионель Месси забил свой шестой гол на чемпионате мира.