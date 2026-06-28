Месси забил шестой гол на чемпионате мира

В заключительном матче группового этапа чемпионата мира по футболу сборная Аргентины уверенно обыграла команду Иордании со счетом 3:1. Капитан аргентинцев Лионель Месси забил свой шестой гол на этом турнире.

Месси вышел на замену в середине второго тайма и положил гол прямым ударом со штрафного, неожиданно пробив низом. Аргентинец оторвался от группы преследователей в списке лучших бомбардиров турнира. По четыре мяча у французов Килиана Мбаппе и Усмана Дембеле, норвежца Эрлинга Холанда и бразильца Винисиуса Жуниора.

В списке лучших голеадоров в истории чемпионатов мира Месси достиг отметки в 19 голов. 16 мячей у давно завершившего карьеру немца Мирослава Клозе и Мбаппе.

Кроме того, капитан аргентинцев установил еще один рекорд: он забивал в семи матчах чемпионата мира подряд — в четырех играх прошлого мундиаля и в трех нынешнего.

Сборная Аргентины выиграла все три матча группового этапа с общей разницей мячей 11-1. В 1/16 финала действующие чемпионы мира сыграют с Кабо-Верде.