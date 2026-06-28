Дроновая буря: 28 июня сотни БПЛА сбили над регионами России, включая Подмосковье

За минувшую ночь российские силы противовоздушной обороны пресекли масштабную воздушную атаку, уничтожив 213 украинских беспилотных летательных аппаратов. Дроны перехватывались в период с 20:00 27 июня до 07:00 28 июня над территорией 15 регионов, включая Московский регион, а также в акваториях Азовского и Черного морей. В Краснодарском крае, по данным властей, зафиксированы разрушения и жертвы.

Ночь с 27 на 28 июня выдалась для российской системы ПВО одной из самых напряженных в этом году. Дроны летели с юга, запада и центральных направлений, создавая эшелонированную угрозу для огромной территории. Боевые расчеты работали без остановки на протяжении 11 часов, сбивая цели одну за другой.

Беспилотники уничтожались в небе над Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Тамбовской и Тульской областями. Под удар попали также Краснодарский край, Московский регион, Крымский полуостров и морские акватории — Азовское и Черное моря.

По данным мэра Москвы Собянина с 0:08 до 1:06 на подлете к столице сбили минимум четыре вражеских дрона.

Наибольшая интенсивность атак пришлась на приграничные и южные территории. Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь в своем канале сообщил о 20 сбитых дронах в пределах региона. Цели поражались в городах Гуково, Каменске-Шахтинском и Новошахтинске, а также на территориях шести районов: Боковского, Красносулинского, Кашарского, Усть-Донецкого, Верхнедонского и Миллеровского. К счастью, по предварительной информации, жертв и разрушений на земле в Ростовской области не зафиксировано.

Гораздо более серьезные последствия атака оставила в Краснодарском крае. Губернатор Вениамин Кондратьев подтвердил, что в Славянске-на-Кубани обломки сбитого БПЛА упали на жилые строения. Один человек погиб. Кроме того, осколки повредили линию электропередачи и газовую трубу, а на территории местного нефтеперерабатывающего завода началось возгорание. Аварийные бригады уже работают на месте, ликвидируя последствия и восстанавливая инфраструктуру.

В хуторе Трудобеликовском Красноармейского района также не обошлось без повреждений — там обломки зацепили частные дома. Один пострадавший получил необходимую медицинскую помощь. Экстренные службы продолжают мониторинг обстановки, власти призывают граждан сохранять бдительность.

Следить за оперативной обстановкой и/или экстренной информацией в регионе можно в канале «РСЧС Московская область» в МАКС.

Ранее сообщалось, что выезд в сторону Москвы перекрыт из-за атаки БПЛА.