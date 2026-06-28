Один человек погиб при массированной атаке БПЛА на Краснодарский край

Краснодарский край в ночь на 28 июня подвергся массированной атаке беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев в своем телеграм-канале.

Наиболее серьезные последствия зафиксированы в Славянске-на-Кубани. По словам главы региона, после падения обломков беспилотника повреждения получили несколько жилых домов. Один человек погиб. Кондратьев выразил соболезнования семье погибшего и поручил главе Славянского района Роману Синяговскому оказать родственникам всю необходимую помощь.

Кроме того, в городе произошло возгорание на территории нефтеперерабатывающего завода. Также повреждены линия электропередачи и газовая труба. На месте продолжают работать сотрудники экстренных и специальных служб, которые устраняют последствия происшествия.

Еще один беспилотник упал в хуторе Трудобеликовском Красноармейского района. Там обломками повреждены несколько частных домов. Один человек получил травмы. Медики оказали ему помощь на месте, госпитализация, по предварительным данным, не потребовалась.

Ранее жителям напомнили, что не стоит приближаться к обломкам БПЛА и подозрительным предметам. Об их обнаружении необходимо сразу сообщить по номеру 112 и следовать только официальным рекомендациям экстренных служб.