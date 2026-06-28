Конец эпохи справок: россиянам объяснили новые правила по больничным и детским пособиям

С 1 июля в России вступает в силу новый порядок сбора данных для расчета больничных и детских пособий. Социальный фонд больше не будет требовать от граждан горы справок — необходимую информацию ведомство получит самостоятельно через систему индивидуальных лицевых счетов. Обращение к работодателю останется лишь крайней мерой на случай недостатка данных.

Российская система социальных выплат готовится к серьезной цифровой трансформации. Новый регламент работы Социального фонда, который начнет действовать с первого дня июля, призван избавить граждан и бизнес от избыточной бюрократии. Инициативу прокомментировал первый зампред комитета Госдумы по защите конкуренции Игорь Игошин, пояснив в беседе с ТАСС, что главным источником информации для начисления пособий станет индивидуальный лицевой счет работника.

Теперь алгоритм действий предельно прост. Если сотрудник сдал электронный больничный, фонд в течение десяти дней проверит его стаж и заработок по внутренним базам данных и переведет деньги напрямую на банковскую карту. Бухгалтеру предприятия вмешиваться в этот процесс не придется. Только в тех случаях, когда в системе не окажется полной информации о доходах или страховом стаже, фонд направит официальный запрос работодателю. Примечательно, что самому сотруднику бегать по инстанциям и собирать недостающие бумаги уже не потребуется.

Новые правила — лишь часть большого пакета изменений, вступающих в силу этим летом. Все они, по словам Игошина, подчинены единой логике: упрощение контактов граждан с государством и финансовыми структурами.

С 1 июля в сфере социальных выплат и финансовых услуг произойдут следующие изменения:

Социальный фонд переходит на беззаявительный порядок назначения большинства пособий, используя данные из лицевых счетов;

Скрытые комиссии при банковских операциях попадают под более строгий контроль, условия становятся прозрачнее;

Граждане получают расширенное право выбора финансовых продуктов без навязывания дополнительных услуг;

Взаимодействие с госорганами переводится в цифровой формат, личные визиты сводятся к минимуму.

Вместо бесконечных очередей и беготни за справками — автоматизированные сервисы. Вместо запутанных тарифов — четкие и понятные условия. Как подчеркнул депутат, главная цель всех этих преобразований — не просто облегчить жизнь получателям выплат, но и кардинально снизить нагрузку на бизнес, освободив бухгалтеров от рутинной работы по сбору документов.