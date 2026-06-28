Только через MAX: в России отрегировали на слухи о новом порядке оформления загранпаспортов

В московской сети центров госуслуг «Мои документы» официально опровергли распространившуюся в интернете информацию о том, что с нового времени оформить загранпаспорт можно исключительно через мессенджер «Макс». В пресс-службе назвали эти сведения недостоверными и разъяснили, что порядок подачи заявлений остается гибким и зависит от выбора самого гражданина.

Информационное пространство наводнили слухи о том, что якобы получить заветный загранпаспорт теперь можно только через цифрового посредника — чат-бота «Макс». Представители столичных центров «Мои документы» поспешили внести ясность: это не более чем фейк.

В официальном сообщении пресс-службы подчеркивается, что мессенджер «Макс» остается лишь одним из инструментов, а не единственной дверью в мир путешествий. Граждане по-прежнему могут выбирать удобный для себя канал взаимодействия. Все зависит от того, какой именно тип документа планируется получить и насколько быстро заявитель хочет завершить процедуру.

В МФЦ подробно описали актуальные сценарии получения загранпаспорта в Москве:

Через портал «Госуслуги»: подается электронное заявление, а после одобрения со стороны МВД заявитель записывается в управление по вопросам миграции для сдачи биометрии (фото и отпечатки пальцев);

Для биометрического паспорта (сроком на 10 лет): заявление оформляется непосредственно в центре, при этом предварительная запись осуществляется через чат-бот «Мои Документы Москвы» в том самом «Максе» для прохождения процедуры в криптобиокабине — но это один из этапов, а не обязательное условие для всех видов паспортов;

Самый быстрый и доступный вариант — паспорт старого образца на пять лет. Его оформляют у сотрудника центра «Мои Документы» без всякой предварительной записи. Причем это можно сделать в любом удобном офисе сети, независимо от места прописки.

Таким образом, паника вокруг мнимого нововведения оказалась преждевременной. Единственное, что действительно изменилось — это появление дополнительного цифрового канала для записи на биометрию, но классические способы оформления сохраняются в полном объеме. Власти призывают москвичей и гостей столицы доверять только официальным источникам информации и не поддаваться на провокационные вбросы.