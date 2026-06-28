Уничтожил Трампа словами и потерялся: Байден вновь публично оконфузился

Экс-президент США Джо Байден вновь столкнулся с неловкой ситуацией во время публичного выступления. Политик не смог самостоятельно сориентироваться на сцене после завершения своей речи на партийном мероприятии, что вызвало новую волну обсуждений его физического состояния. Помощь пришла от окружающих, которые указали действующему оратору правильное направление для выхода, передает New York Post (NYP).

Вечер Демократической партии в штате Мэриленд, призванный стать платформой для критики действующей администрации, обернулся для Джо Байдена не только политическим, но и пространственным вызовом. В своей речи бывший хозяин Белого дома традиционно защищал итоги собственного президентства и не скупился на резкие оценки в адрес нынешнего главы государства Дональда Трампа. Однако после того, как слово было сказано, наступил момент технической паузы.

Оказавшись у трибуны, Байден на несколько мгновений замер, визуально оценивая обстановку. Вместо того чтобы четко направиться за кулисы, политик проявил заметную нерешительность, не понимая, с какой стороны сцены следует покидать освещенное пространство. Заминка привлекла внимание присутствующих, и организаторам пришлось вмешаться, буквально сориентировав выступающего, указав ему верный маршрут.

New York Post, освещающая инцидент, акцентирует внимание на том, что подобные эпизоды становятся регулярным атрибутом появлений экс-президента на публике. Сложности с ориентацией на сцене происходят на фоне недавних откровенных заявлений супруги политика. Джилл Байден ранее сообщила общественности о серьезных проблемах со здоровьем мужа, уточнив, что диагностированное онкологическое заболевание прогрессирует и уже дало метастазы в костные структуры. Эти медицинские подробности добавляют дополнительный контекст к каждому эпизоду дезориентации, заставляя общественность с особым пристрастием следить за каждым движением ветерана политической арены.

Ранее сообщалось, что наркозависимый сын Байдена возглавил элитный диспансер в Лос-Анджелесе.