Палец вверх и «какашка»: какие эмодзи в Сети могут повлечь юридическую ответственность

Виртуальные смайлы, которыми пользователи ежедневно обмениваются в мессенджерах и соцсетях, могут стать основанием для привлечения к юридической ответственности. Руководитель адвокатского филиала «Ключко, Ландау и партнеры» Антон Ключко в интервью «Газете.Ru» разъяснил, что решающую роль в судебных разбирательствах играет не сам символ, а смысловой контекст его употребления. В практике уже есть случаи, когда обычные реакции стоили пользователям десятков тысяч рублей.

В эпоху цифрового общения эмодзи давно перестали быть просто украшением сообщений. Они превратились в полноценный инструмент коммуникации, но, как выясняется, могут обернуться и против самого отправителя. Адвокат Антон Ключко обращает внимание на то, что суды все чаще оценивают смайлы не как безобидные картинки, а как юридически значимые действия.

Один из самых показательных прецедентов случился еще в 2023 году. Пятнадцатый апелляционный Арбитражный суд признал эмодзи с поднятым большим пальцем в деловой переписке равносильным полноценной подписи под дополнительным соглашением. Другими словами, виртуальный жест одобрения стал финансовым обязательством.

Однако куда более серьезные последствия могут быть за публичные реакции на контент. В феврале 2026 года российский пользователь поставил «палец вверх» под видео экстремистского характера на YouTube. Суд расценил этот лайк как публичное одобрение запрещенной деятельности и назначил штраф в размере 30 тысяч рублей. Как подчеркивает адвокат, состав правонарушения образовал не сам символ, а именно положительный одобряющий контекст.

Еще более курьезный, но показательный случай произошел весной 2026 года в Ростове-на-Дону. Житель города в домовом чате поставил эмодзи «какашка» под видео с российской военной техникой. Суд привлек его по статье 20.3.3 КоАП РФ, отказавшись принимать во внимание доводы о том, что мужчина просто выразил несогласие с уместностью публикации контента в бытовом чате.

Эксперт отмечает, что любой символ, не несущий явно положительной оценки, может обернуться проблемой, если опубликован в чувствительном контексте. В то же время Ключко называет такую практику сомнительной. По его мнению, при аналогичных обстоятельствах, но в рамках оскорбления личности, суды, вероятнее всего, не усмотрят состава правонарушения. Тем не менее, универсальный совет остается прежним: прежде чем кликнуть на смайл, стоит задуматься, как этот жест истолкует не только собеседник, но и судья.