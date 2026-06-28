В Ярославской области ограничили движение из-за угрозы атаки БПЛА

В Ярославской области ввели временные ограничения на движение транспорта после атаки украинских беспилотников. По словам губернатора Михаила Евраева, в целях безопасности перекрыт выезд из Ярославля в сторону Москвы. Об этом сообщил губернатор Михаил Евраев, пишет РИА Новости .

По его словам, область подверглась атаке украинских беспилотных летательных аппаратов. В связи с этим перекрыт участок дороги от перекрестка Московского проспекта с Юго-Западной окружной дорогой в направлении столицы.

Глава региона призвал жителей сохранять спокойствие и следовать указаниям экстренных служб. Он подчеркнул, что все ограничения введены исключительно для обеспечения безопасности граждан.

Евраев также сообщил, что подразделения Министерства обороны России и сотрудники силовых ведомств продолжают выполнять задачи по отражению атаки беспилотников и защите региона.

Информация о пострадавших, разрушениях или сроках снятия ограничений на момент публикации официально не поступала. Власти пообещали оперативно информировать жителей о развитии ситуации.

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