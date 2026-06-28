Капитан «Краснодара» Сперцян переходит в «Аль-Ахли»

Сразу несколько источников подтвердили трансфер капитана «Краснодара» Эдуарда Сперцяна в саудовский «Аль-Ахли». Переход считается решенным делом, инсайдеры расходятся только в информации относительно суммы компенсации, которую «быки» получат за одного из лучших игроков РПЛ.

Так, Иван Карпов сообщал о трансферной сумме в €20 млн, «Чемпионат» утверждал, что «Краснодар» получит €25 млн. Фабрицио Романо с последней суммой согласился, но уточнил: 25 млн не евро, а долларов.

По данным Карпова, Сперцян будет зарабатывать в саудовском клубе €6 млн в год плюс бонусы, что примерно в три раза больше, чем он получал в «Краснодаре».

«Аль-Ахли» — один из сильнейших клубов Азии, за который выступают такие известные футболисты как Айвен Тоуни, Рияд Марез, Эдуар Менди, Фрэнк Кессиэ.

Ранее стало известно, что «Зенит» намерен купить форварда «Динамо» Константина Тюкавина и предложил бело-голубым за него €30 млн.