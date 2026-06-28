Остановка сердца на карусели: кардиолог перечислила смертельно опасные аттракционы

Врач-кардиолог высшей категории, доктор медицинских наук Валентина Козик в беседе с ТАСС предупредила о серьезной опасности, которую таят в себе популярные парковые развлечения. Аттракционы с резкими перепадами нагрузки, включая американские горки, вращающиеся карусели и горки свободного падения, способны спровоцировать гипертонический криз, инфаркт или даже остановку сердца у посетителей с хроническими заболеваниями.

Острые ощущения в парках аттракционов для некоторых категорий граждан могут обернуться не адреналином, а реанимационной бригадой. Валентина Козик обозначила четкий перечень устройств, которые создают критическое напряжение для сердечно-сосудистой системы. В зону особого риска попали конструкции, работающие против силы земного притяжения — скоростные горки с крутыми виражами, карусели с вращением на 180 градусов и водные горки, предполагающие свободное падение под собственным весом. Именно на них организм испытывает самые резкие и опасные перепады нагрузок.

Особую осторожность стоит соблюдать людям с уже диагностированными проблемами. В группе абсолютного противопоказания — пациенты с ишемической болезнью сердца, гипертоники с частыми кризами, а также те, кто уже перенес инфаркт или инсульт. Кроме того, врач предостерегает от экстрима посетителей с нестабильной психикой: резкий выброс адреналина в «комнатах страха» или на головокружительных горках может спровоцировать сбой сердечного ритма и опасный скачок давления.

Кардиолог перечислила сигналы организма, при которых от развлечений лучше отказаться еще на этапе очереди. Среди тревожных симптомов — тошнота, сильное головокружение, чувство сдавливания за грудиной и резкое повышение артериального давления. Если к этому добавляется неконтролируемая тревога, катание стоит отложить, не дожидаясь последствий.

Тем, у кого есть хронические заболевания сердца и сосудов, специалист советует переключиться на более спокойные форматы досуга. В конце концов, отдых должен приносить радость, а не становиться испытанием на прочность для организма.