БПЛА парализовали трассу: один из выездов в сторону Москвы перекрыт

Выезд из Ярославля в направлении столицы оказался полностью заблокирован для всех видов транспорта. Причиной введения ограничений стала атака беспилотных летательных аппаратов, о чем официально заявил глава региона. Власти призывают водителей искать альтернативные маршруты, а авиасообщение с городом временно приостановлено.

Утро субботы для жителей и гостей Ярославской области началось с экстренных новостей. Губернатор региона Михаил Евраев в своем Telegram-канале сообщил о тотальной блокировке движения на ключевом выезде из областного центра. Шлагбаумы опустились на участке от перекрестка Московского проспекта с Юго-Западной окружной дорогой. Теперь все потоки, направляющиеся в сторону Москвы, упираются в глухой заслон.

Евраев настоятельно рекомендовал автомобилистам временно отказаться от поездок по данному направлению, а тем, кто уже в пути, предложил пользоваться объездными путями. Меры, по словам чиновника, носят исключительно превентивный характер и призваны обезопасить граждан в условиях повышенной угрозы.

Решение о перекрытии принято на фоне объявленной в регионе беспилотной опасности, которая действует с раннего утра 28 июня. Тени дронов над областью вынудили власти пойти на беспрецедентные шаги не только на земле, но и в воздухе. Работу международного аэропорта Туношна пришлось заморозить: взлетно-посадочная полоса временно не принимает и не отправляет рейсы. Ситуация остается на контроле оперативных служб, а официальные лица призывают сохранять спокойствие, пока силовые структуры отрабатывают алгоритмы противодействия воздушной угрозе.