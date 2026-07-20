Испания — чемпион мира: дожали Аргентину в овертайме

В Северной Америке завершился чемпионат мира по футболу. Сборная Испании в финальном матче вырвала победу у Аргентины, забив единственный мяч в игре на овертайме, на 106-й минуте.

Испанцы владели преимуществом на протяжении всей встречи, оставив аргентинцев без мяча. Аргентинцы изначально пытались играть на сдерживание, но многое в этой игре сложилось не в их пользу.

Из-за травм Лионелю Скалони пришлось поменять обоих центральных защитников — Лисандро Мартинеса и Кристиана Ромеро. В концовке основного времени красную карточку получил Энцо Фернандес.

Единственный гол Испании соорудили игроки, вышедшие на замену. Нико Уильямс головой скинул мяч в центр штрафной, а Ферран Торрес с ходу мощно пробил.

В концовке матча аргентинцы постарались отыграться. Удар Лионеля Месси заблокировал лицом Микель Мерино, а Джулиано Симеоне пробил выше ворот из выгодной позиции.

Сборная Испании во второй раз в истории выиграла чемпионат мира. Первая победа «фурии роха» случилась в 2010 году.