170 ГБ слитых данных японского дипломата продают в даркнете: в файлах слежка за россиянами

В даркнете появилось предложение, от которого у японских спецслужб должны встать дыбом волосы: неизвестные выставили на продажу 170 гигабайт информации, предположительно украденной с рабочего компьютера японского дипломата. Об этом сообщает RT.

Утверждается, что японские спецслужбы незаконно проникали в жилые помещения и гостиничные номера граждан РФ, а также перехватывали их данные через местных телеком-провайдеров. Если это подтвердится, речь идет о масштабной шпионской операции, которая десятилетиями оставалась за кадром. Однако достоверность утечки пока под вопросом — продавцы называют файлы «официальными» и публикуют скриншоты в подтверждение, но независимой проверки не было.

Ранее эксперты «Лаборатории Касперского» предупредили о поддельных операторах связи.