«Пою я лучше, чем в футбол играю!»: Лазарев пошутил над Месси и поддержал фанатов сборной Аргентины после финала

Певец Сергей Лазарев, который на протяжении всего чемпионата мира по футболу открыто болел за сборную Аргентины и нападающего Лионеля Месси, не смог сдержать эмоций после финального матча, пишет Super. Его любимая команда уступила Испании со счетом 0:1, и певец решил поддержать фанатов с помощью юмора.

Сразу после финального свистка Лазарев опубликовал шуточный пост.

«Ребят, ну сделал что мог! Теперь смело в тур! Пою я лучше, чем в футбол играю, сорян!» — написал Сергей.

Этой фразой он обыграл многочисленные сравнения себя с аргентинским футболистом, которые стали мемом еще до турнира. Однако артист поспешил заверить, что его отношение к Месси не изменилось. Он назвал его легендой, но отметил, что Испания победила заслуженно.

Позже Лазарев пошел еще дальше и поделился сгенерированным нейросетью снимком, на котором позирует вместе с улыбающимся Месси, держащим в руках заветный Кубок мира. Этот пост вызвал бурную реакцию: поклонники оценили чувство юмора артиста и его способность даже в поражении находить повод для улыбки.

Ранее сообщалось, что Валя Карнавал опубликовала фото с финала чемпионата мира по футболу в США.