Деревенский туалет для русофобки: во Львове высмеяли памятник известному депутату Рады

Во Львове на месте убийства бывшего депутата Верховной Рады Ирины Фарион* открыли памятник. Мемориал представляет собой медную коробку с вырезанными надписями «язык», «воля», «нация», «сила» на украинском языке. В прорези можно увидеть цитаты политика. Однако, как пишет РЕН ТВ , пользователи соцсетей обратили внимание на образ памятника — многие сравнили его с деревенским туалетом.

Ровно через год после гибели Фарион, во Львове открыли мемориал. Памятник установлен прямо на месте, где в 2024 году киллер выстрелил политику в висок. Несмотря на усилия врачей, спасти националистку не удалось. На Украине возбудили дело об убийстве.

Публикация Львовского городского совета об открытии памятника вызвала волну иронии. В комментариях в соцсети пользователи отметили, что конструкция «очень символична» и по форме напоминает деревенский туалет.

«Сделали туалет с ее лозунгами», «Можно было сделать в другой форме, чтобы не выглядело как деревенский туалет», «Памятник в виде сортира — очень символично», — написали пользователи Сети, включая жителей Львова.

Напомним, что Фарион была известна жесткой антирусской риторикой, выступала против русскоязычного населения и пропагандировала неонацистские идеи. В России она внесена в соответствущие списки.

*внесена в список террористов и экстремистов в России