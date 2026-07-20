Конец света по Писанию: священник назвал три сигнала приближающегося апокалипсиса

В Русской православной церкви назвали признаки приближающегося конца света. Их три, и все они описаны в Библии. По словам священника отца Николая, уже сейчас можно заметить симптомы, предсказанные в Священном Писании, передает МедиаПоток .

Первое, на что обращают внимание в РПЦ, — отход людей от веры. Любовь к ближнему становится редкостью, беззаконие перестает восприниматься как что-то из ряда вон выходящее. Отец Николай отметил, что современный мир все больше напоминает библейские описания времен перед концом.

Второй сигнал — природные катаклизмы, которые нарастают с каждым годом. В одних регионах планеты бушуют засухи и лесные пожары, другие страдают от катастрофических ливней и наводнений. Также фиксируется рост уровня моря, что в перспективе угрожает прибрежным территориям. Отец Николай напомнил слова Христа: перед концом будут «глады и моры, и землетрясения по местам».

Третий признак — распространение лжепророков. В церкви предостерегают: в поисках духовной помощи не стоит доверять шарлатанам. Верующим рекомендуют обращаться за советом в храм и беседовать со священниками. Именно там, по убеждению отца Николая, можно получить подлинное наставление, а не ложное утешение.