Сон на животе убивает шею и провоцирует изжогу: сомнолог назвал позу, которая опаснее всех остальных

Многие любят спать на животе, но врач-пульмонолог и сомнолог Сергей Ложкин назвал эту позу самой опасной — она перегружает шейный отдел позвоночника, провоцирует изжогу и может быть смертельно опасна для младенцев. Об этом сообщает Lenta.ru.

Ложкин объяснил: когда человек лежит на животе, его шея вынужденно повернута в сторону, что создает критическое напряжение на мышцы и межпозвонковые диски. Кроме того, в таком положении желудочная кислота легче забрасывается в пищевод, что вызывает изжогу и может усугубить гастроэзофагеальный рефлюкс. Для младенцев же этот риск умножен — они не могут самостоятельно повернуть голову при удушье, и сон на животе остается одной из основных причин синдрома внезапной детской смерти.

Врач также предупредил, что сон на спине подходит не всем — он противопоказан беременным на поздних сроках и людям с обструктивным апноэ, так как может усугубить остановку дыхания во сне. А вот положение на левом боку Ложкин назвал самым безопасным: оно оптимально для дыхательной и пищеварительной систем, а позвоночник остаётся в нейтральном положении без перекосов.

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