Умер Уильям Уишер — соавтор «Терминатора» и друг Кэмерона: легенда ушла в 71 год

Мир кино понес невосполнимую утрату: один из создателей культовой франшизы «Терминатор», сценарист Уильям Уишер-младший, скончался на 72-м году жизни у себя дома. Об этом сообщает The Wrap.

Уишер был не просто сценаристом, а другом детства режиссера Джеймса Кэмерона. Именно их творческий союз подарил миру историю о киборге-убийце из будущего — Уишер помогал Кэмерону в работе над сценарием первого «Терминатора», а затем стал соавтором сиквела «Терминатор 2: Судный день», который до сих пор считается эталоном жанра.

Также на его счету сценарии к таким фильмам, как «13-й воин», «Судья Дредд» и «Изгоняющий дьявола: Приквел».

Ранее Никита Пресняков показал страстные фото с новой девушкой в стиле GTA.