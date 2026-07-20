Голубика против старости: диетолог назвал ягоду, которая замедляет старение и защищает сосуды от разрушения

Обычная голубика оказалась настоящим эликсиром молодости — она содержит антоцианы, которые защищают клетки от окисления, замедляют старение и снижают воспаление, заявил врач-эндокринолог, диетолог Антон Поляков. Об этом сообщает Lenta.ru.

Поляков пояснил, что антоцианы — мощные антиоксиданты, которые нейтрализуют свободные радикалы, повреждающие клетки. Регулярное употребление голубики снижает окислительный стресс и замедляет возрастные изменения на клеточном уровне. Кроме того, эти вещества укрепляют стенки сосудов, улучшая их эластичность и снижая риск атеросклероза и гипертонии.

Врач также обратил внимание на богатый витаминный состав ягоды. Голубика содержит много витамина K, который необходим для нормальной свертываемости крови и здоровья костной ткани, а также витамин A, важный для остроты зрения. Лютеин, еще один антиоксидант в составе голубики, защищает глаза от возрастных изменений, таких как катаракта и макулодистрофия, и поддерживает зрительную систему в тонусе.

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