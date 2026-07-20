Помидорный бунт в Армении: фермеры массово перекрыли трассу международного значения

В Араратской области Армении группа фермеров перекрыла трассу Ереван — Ерасх международного значения. Причина — массовый отказ перерабатывающих заводов закупать помидоры у местных производителей. Аграрии требуют вмешательства властей и угрожают радикальными действиями, если проблема не решится, пишет News.am.

Как пишет армянское издание, производители жалуются: заводы, которые раньше исправно закупали урожай, теперь отказываются, ссылаясь на сложности с дальнейшей реализацией. Часть армянских поставщиков не может вывезти продукцию в Россию — внутренний рынок оказался перенасыщен.

Один из участников акции Артак Арутюнян сообщил, что у него скопилось 60 тонн овощей, и куда их деть — неизвестно.

«Наши помидоры предназначены для заводов, но они не закупают, говорят, что мы не сможем экспортировать продукцию, так зачем нам ее закупать? У меня сейчас 60 тонн, и я не знаю, что делать», — сказал он.

Фермеры напомнили, что министр экономики Армении Геворг Папоян обещал урегулировать ситуацию, но изменений не последовало. После переговоров с полицией участники акции согласились открыть дорогу при условии решения проблемы. В противном случае, предупредили они, последуют более жесткие меры.