Число отравившихся на базе отдыха в Ставрополье приближается к сотне

Массовое отравление на базе отдыха в Ставропольском крае продолжает разрастаться. По данным следственного управления СК по региону, число пострадавших достигло 97 человек. Среди них — 84 отдыхающих и 13 сотрудников комплекса. Всем им предварительно диагностировали острый гастроэнтерит инфекционного происхождения.

Изначально сообщалось о 80 пострадавших, в том числе 21 ребенке. Однако цифра выросла: за медицинской помощью обратились еще 17 человек. Девять госпитализированы в Новоселицкую районную больницу, трое из них — несовершеннолетние. Семеро уже выписаны в связи с улучшением состояния, двое продолжают лечение.

Инцидент произошел на базе отдыха, расположенной на водохранилище Волчьи Ворота в Новоселицком округе. Предварительная причина — сальмонеллез. Возбудитель обнаружен в продуктах, прошедших обработку на местном пищеблоке. Деятельность базы временно приостановлена. СК возбудил уголовное дело по статье о нарушении санитарно-эпидемиологических правил.

Ранее сообщалось, что Генконсульстве России в Турции ответили на слухи о массовом отравлении россиян в отеле.