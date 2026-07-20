Суд наказал экс-участницу «Дома-2» за скандальную голую прогулку по Москве

Мировой судья судебного участка № 160 района Покровское-Стрешнево оштрафовал бывшую участницу реалити-шоу «Дом-2» Анастасию Брагину. Блогерша отказалась пройти медосвидетельствование на состояние опьянения, хотя у полицейских были основания подозревать употребление наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции столицы.

В Москве 19 июля задержали девушку, которая в обнаженном виде снимала видео в общественных местах, в том числе в магазине на Волоколамском шоссе. В МВД уточнили, что задержанной оказалась 22-летняя уроженка Пермского края. Позже СМИ идентифицировали ее как Анастасию Брагину, бывшую участницу популярного телешоу.

«20 июля 2026 года рассмотрел дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 6.9 КоАП РФ в отношении Брагиной Анастасии Александровны», — отмечается в посте судов общей юрисдикции города Москва.

В суде отметили: у полицейского были основания полагать, что блогерша употребляла наркотические средства без назначения врача — у нее была нарушена речь, изменен цвет кожи, при этом отсутствовал запах алкоголя. Брагиной назначили штраф в размере ₽4 тыс.

На своем канале девушка объяснила эпатажный поступок желанием «выйти из навязанных обществом ограничений». После скандала и огласки истории в СМИ экс-звезда телестройки впервые вышла на связь.