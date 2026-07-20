Зачистка рунета: Мизулина может устроить волну проверок блогеров после «голого» скандала с экс-звездой «Дома-2»

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина может не ограничиться жалобой на экс-звезду телестройки «Дом-2» Анастасию Брагину, гулявшую голой по Москве. В своем Telegram-канале она обратилась к подписчикам с вопросом: на кого еще из блогеров стоит обратить внимание. Ответ оказался мгновенным — под постом собралось около тысячи комментариев с именами.

Ранее Мизулина сообщила о жалобе в СК на Брагину. Экс-участница «Дома-2» записывала видео в обнаженном виде и прошлась без одежды по московской улице. После этого в отношении девушки началась доследственная проверка по статье о развратных действиях с несовершеннолетними — ролики могли увидеть дети. В случае возбуждения уголовного дела Брагиной грозит до 12 лет лишения свободы.

Однако внимание Мизулиной не сосредоточено на одном эпизоде. Она попросила подписчиков активно присылать фамилии других блогеров, чей контент вызывает вопросы.

«На кого еще из блогеров стоит обратить внимание?», — написала в личном блоге Мизулина.

За несколько часов комментарии заполнились тысячей имен. Какие из них попадут в поле зрения правоохранительных органов и последуют ли новые проверки, пока неизвестно, но сама Мизулина дала понять: работа по выявлению недобросовестных инфлюенсеров будет продолжена.

Ранее суд наказал экс-звезду реалити шоу Брагину за скандальную голую прогулку по Москве.