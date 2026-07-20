В Дагестане нашли кита возрастом миллионы лет: кости выпиливали из ракушечника болгаркой и молотками

В дагестанском районе Избербаша палеонтологическая экспедиция раскрыла настоящий клад — останки кита, пролежавшие в земле несколько миллионов лет, и, чтобы добраться до них, ученым пришлось выпиливать кости из плотного ракушечника с помощью болгарки и геологических молотков. Об этом сообщает Lenta.ru.

Экспедиция из шести человек, как рассказал главный хранитель Палеонтологического музея имени Орлова Константин Тарасенко, изначально ставила цель осмотреть геологические разрезы в районе Дербента, Дагестанских огней и Избербаша. Именно в Избербаше нашли слой, который оказался самым перспективным.

Но извлечь кости оказалось настоящим испытанием: они были вцементированы в толщу ракушечника — массы из раковин и скелетов других животных, которая напоминала бетон. Приходилось аккуратно оконтуривать каждый фрагмент, выпиливать циркулярной болгаркой, выбивать молотками и зубилами, а затем клеить и упаковывать, чтобы не повредить.

В итоге удалось поднять не только отдельные кости — фрагмент челюсти, плечевые кости, позвонки, — но и другие элементы, которые еще предстоит идентифицировать. По словам Тарасенко, в основном на территории современного Дагестана обитали цетотеревые киты — небольшие, до 4–5 метров, похожие на современных серых китов. Их останки — редкость для региона, и теперь они останутся в республике, а не уедут в столичные музеи, что особенно ценно для местной науки.

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