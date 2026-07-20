Никита Пресняков показал новые страстные фотографии с возлюбленной

Никита Пресняков, внук Аллы Пугачевой, сын Владимира Преснякова и Кристины Орбакайте, не перестает удивлять публику. На этот раз он опубликовал в блоге серию фотографий с новой возлюбленной Кариной Филимоновой, пишет Super.

На снимках пара страстно целуется на фоне городских граффити, позируя в дерзких образах. Сами кадры музыкант подписал «GTA VI», намекая на атмосферу популярной видеоигры.

Роман Никиты и Карины стал достоянием общественности в начале этого года. Это произошло спустя несколько месяцев после того, как Пресняков развелся с Аленой Красновой. По слухам, влюбленные уже съехались.

Карина живет в Соединенных Штатах, работает моделью и видеографом. Многие подписчики отмечают, что она внешне напоминает бывшую жену музыканта.

Сам развод Преснякова и Красновой состоялся в августе 2025 года. Официальное заявление о расставании пара сделала в соцсетях. Позже Никита выбросил в мусорное ведро золотую статуэтку с надписью «Лучшая жена», которая раньше принадлежала Красновой.

Ранее сообщалось, что певица Алла Пугачева сняла очки на фото с фанаткой в Латвии.