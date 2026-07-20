Красная квитанция за ЖКУ — паника или долг? Когда цвет бумаги не имеет значения, а когда пора платить

Москвичи, получившие красную квитанцию за «коммуналку», часто впадают в панику, но, как выяснилось, цвет бумаги — это всего лишь маркетинговый ход, а не юридический документ. Эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь объяснил, что официальной красной платежки не существует, но ее оформляют таким образом, чтобы привлечь внимание собственника. Об этом сообщает Lenta.ru.

По словам специалиста, красная квитанция не всегда означает реальную задолженность. Она может появиться из-за ошибок в начислениях, технических сбоев или даже попытки переложить на одного жильца чужие долги. Поэтому, получив такой документ, не стоит сразу бить тревогу.

Бондарь советует сравнить сумму в красной квитанции с привычными платежами за прошлые месяцы, чтобы отследить реальное расхождение. Затем нужно запросить данные в Государственной информационной системе ЖКХ или через мобильное приложение «Госуслуги.Дом».

Если сомнения остаются, эксперт рекомендует направить письменное обращение в управляющую компанию. Если задолженность действительно есть, но оплатить ее сразу полностью не получается, можно предложить заключить соглашение о рассрочке. Это поможет избежать судебных разбирательств и дополнительных пеней.

Ранее эксперты «Лаборатории Касперского» предупредили о поддельных операторах связи.