Исполнителя роли Кеши в фильме «Усатый нянь»,актера Проханова срочно госпитализировали

Народный артист России Сергей Проханов попал в больницу, сообщает The Voice со ссылкой на телеграм-канал Mash. По данным источника, причиной госпитализации стали сильные боли в спине.

Отмечается, что родные актера настояли на вызове врачей и госпитализации, так как боли были нестерпимыми. Проханова доставили в спинальный нейрохирургический центр, где ему назначили полное обследование и разработали план лечения.

Диагноз, который поставили врачи, оказался серьезным: у актера выявили сужение позвоночного канала и кисту. Несмотря на это, медикам удалось стабилизировать его состояние и полностью избавить от болевых ощущений. Всего в стационаре Проханов провел чуть больше суток. После улучшения самочувствия его выписали под дальнейшее наблюдение врачей.

Теперь актеру предстоит длительный восстановительный период. Врачи рекомендовали ему отказаться от физических нагрузок и от работы на ближайший месяц. Поклонники надеются, что любимый артист быстро поправится и вернется на сцену.

Проханов родился 29 декабря 1952 года в Москве. Он окончил Театральное училище имени Б. В. Щукина. В разное время он играл в труппе Театра имени Моссовета, а затем создал собственный театр.

Широкой публике он известен по ролям в фильмах «Усатый нянь», «Молодая жена», «Сашка» и «Трижды о любви». Многие помнят его как ведущего детской телепередачи «Будильник». Также он руководил курсом в РАТИ.

Ранее сообщалось, что российскому актеру Андрею Кузичеву стало плохо прямо во время спектакля.