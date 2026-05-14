Андрей Кузичев доиграл спектакль несмотря на сердечный приступ

Народный артист России Андрей Кузичев, исполнявший главную роль в спектакле «Идиот» в московском театре имени Пушкина, столкнулся с резким ухудшением самочувствия во время выступления. Но, несмотря на скачки давления и сердечный приступ, 55-летний актер не остановил постановку, сообщает телеграм-канал Mash.

Зрители отметили, что антракт продлился на 15 минут дольше обычного — в это время прибывшие медики скорой помогали Кузичеву. Позже артист успокоил публику, заявив, что сейчас его состояние стабильное и «все хорошо». Он не покинул зрителей и вышел на поклон.

Кузичев известен по образам Вадима Марасевича в сериале «Дети Арбата», Михаила Борщова в «Не родись красивой» и Гинце в «Докторе Живаго». На сцене театра Пушкина он исполнял центральную роль в постановке режиссера Сергея Тонышева.

