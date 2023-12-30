Историк кино Каптерев считает фильм «Ирония судьбы» неприемлемым к показу в наше время

По словам историка кино Сергея Каптерева, тот факт, что фильм «Ирония судьбы, или с легким паром» смотрят все меньше людей, вызывает радость. Об этом сообщает Pravda.Ru .

Он добавил, что немаловажен тот факт, что одну из главных ролей в нем исполняет польская актриса, страдающая русофобией.

По мнению эксперта, в бывшей Чехословакии в новогодние праздники пользовалась успехом у телезрителей советская сказка «Морозко», а когда ее попытались отменить, то дело дошло чуть ли не до демонстрации.