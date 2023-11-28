Итальянская кинозвезда Орнелла Мути призналась, что носит одежду русского дизайнера

Итальянская кинодива Орнелла Мути рассказала, что уже десять лет предпочитает носить одежду русского дизайнера Ульяны Сергеенко. Об этом актриса сообщила на пленарной сессии «Made in BRICS+. Национальные бренды – основа единого рынка».

По словам Мути, в одежде Сергеенко ее подкупает умеренность, в ней нет таких излишеств, как в знаменитых итальянских брендах. Вместе с тем дизайнер создает женственный и сексуальный образ.

Актриса призналась, что в выборе гардероба не ориентируется на престижность брендов, а выбирает одежду по собственному вкусу.

Орнелла Мути стала кумиром советских кинозрителей после комедии «Укрощение строптивого», где ее партнером был Адриано Челентано.