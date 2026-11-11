В Подмосковье на сопровождении находится 431 инвестпроект в сфере технологического суверенитета
Более 400 проектов техсуверенитета находятся на сопровождении в Подмосковье
Фото: [Медиасток.рф]
В Подмосковье на сопровождении находится 431 инвестпроект в сфере технологического суверенитета. Общий объем инвестиций составляет ₽328,5 млрд, сообщает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.
Как отметила зампред областного правительства — глава Мининвеста региона Екатерина Зиновьева, уже реализовали 302 проекта с общим объемом инвестиций ₽219 млрд.
«В дальнейшем планируется воплотить еще 103 проекта, которые позволят привлечь ₽92,5 млрд и создать более 7,3 тыс. рабочих мест», — добавила она.
Благодаря реализации всех проектов в регионе появится свыше 32 тыс. новых рабочих мест.
Всего в программе 249 проектов по строительству объектов и 182 проекта по обновлению уже действующих предприятий. Уже завершены 132 строительных проекта и 170 проектов реконструкции.
В Подмосковье реализуется национальный проект «Эффективная и конкурентная экономика».
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о поддержке предпринимателей в Подмосковье.