Итальянский певец захотел подарить россиянам собственное вино

Итальянский певец Пупо, настоящее имя которого Энцо Гинацци, объявил о планах по выводу на российский рынок собственной линии вин, пишет ТАСС.

Напитки, которые будут производиться в регионе Пьемонт, расположенном на северо-западе Италии, получат название в честь популярных песен артиста. Певец, отмечающий 40 лет творческих отношений с Россией, также подчеркнул высокое качество своей винной продукции.

69-летний исполнитель готовится к масштабному концертному шоу в московской Live Arena. Артист известен исполнением песен на русском языке и не исключает возможность представить специальную композицию, посвященную России.

Пупо заявил о неизменной преданности российским поклонникам, отметив, что никогда не прекращал выступления в стране, несмотря на угрозы. Артист также выразил готовность переехать в Россию в случае, если Италия законодательно запретит визиты в РФ.

Ранее сообщалось, что народный артист РФ Олег Газманов уменьшил гонорар в два раза из-за падения спроса на свои концерты.