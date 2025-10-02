Народный артист снизил гонорар вдвое и отказался от сала

Известный российский исполнитель значительно уменьшил стоимость своих выступлений из-за снижения интереса организаторов. Корректировка гонорара связана со снижением спроса на услуги артиста. Об этом сообщает «Лента.ру» , ссылаясь на телеграм-канал Baza.

Олег Газманов сократил ценник за концерты практически вдвое — с 7 до 4 млн руб. Такое решение последовало после периода вирусной популярности в социальных сетях, когда артист временно повысил расценки. Однако устойчивого спроса по увеличенной стоимости не последовало. Даже во время традиционных выступлений на День полиции, где певец обычно пользуется особой востребованностью, организаторы стали отказываться от его услуг.

При этом в требованиях артиста к организаторам по-прежнему сохраняются премиальные позиции. В прошлом году райдер включал виски, квашеную капусту и сало, но в текущем сезоне список изменился. Газманов отказался от капусты и сала, а виски заменил на элитную текилу.

