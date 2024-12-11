Ивлеева породнилась с семьей Михалковых

Блогер и телеведущая Анастасия Ивлеева подтвердила, что снова стала женой. Об этом сообщило издание StarHit.

Недавно популярная блогер Ивлеева шокировала своих поклонников новостью о свадьбе. Ранее информации о каких-либо отношениях от телеведущей не было.

После того, как на своей странице в социальных сетях блогер сообщила, что вышла замуж, реакция аудитории оказалась неоднозначной. Некоторые фанаты поспешили поздравить девушку, другие — заподозрили, что это всего лишь шутка.

Позже в Сети появилась информация, что избранником Ивлеевой стал Филипп Бегак — сын известного телеведущего Алексея Бегака.

Как выяснили поклонники телеведущей, Филипп происходит из интеллигентной семьи. Его дедушка и бабушка по отцовской линии были артистами балета Большого театра, а мать является дочерью писателя Юлиана Семенова.

Бабушка молодого человека по материнской линии приходится дочерью известной художницы Натальи Кончаловской и падчерицей писателя Сергея Михалкова.

Филипп уже был женат. В прошлом браке у него родилась дочь по имени Василиса.

Для Ивлеевой этот брак является вторым. В прошлом она состояла в браке с рэпером Элджеем (Алексеем Узенюком). Их отношения завершились в 2021 году.

Причинами развода, по словам блогера, стали различия в характерах и образе жизни. После расставания она пыталась найти свою любовь на телешоу «Сердце Ивлеевой», которое транслировались по телеканалу «Пятница». Там избранником телеведущей стал Алексей Зловедов, но их роман не увенчался успехом.

Информации о том, как познакомились Ивлеева и Бегак, нет. В последние месяцы блогер вела затворнический образ жизни, изменив имидж и сосредоточившись на спорте и чтении.

Ранее эзотерик Майя Королева в интервью интернет-изданию «Подмосковье сегодня» на картах таро рассказала, за какого мужчину вышла замуж Анастасия Ивлеева.