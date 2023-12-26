Ивлеевой придется заплатить миллиарды за голую вечеринку
Фото: [©Екатерина Чеснокова/РИА Новости]
Один из столичных судов принял иск к Насте Ивлеевой на сумму один миллиард рублей. Об этом сообщает Life.ru.
Отмечается, что иск подписали 23 человека, в скором времени прибавится еще 150 подписей.
Добавляется, что истцы требуют перечислить всю сумму в фонд «Защитники Отечества», а до суда наложить арест на ее имущество. При этом к данному иску могут присоединиться все жители нашей страны.
Уточняется, что заседание суда назначено на конец января – начало марта.