Ивлеевой придется заплатить миллиарды за голую вечеринку

Один из столичных судов принял иск к Насте Ивлеевой на сумму один миллиард рублей. Об этом сообщает Life.ru .

Отмечается, что иск подписали 23 человека, в скором времени прибавится еще 150 подписей.

Добавляется, что истцы требуют перечислить всю сумму в фонд «Защитники Отечества», а до суда наложить арест на ее имущество. При этом к данному иску могут присоединиться все жители нашей страны.

Уточняется, что заседание суда назначено на конец января – начало марта.