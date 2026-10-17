Из дела Лерчек пропали украшения на ₽14,4 млн

ria.ru: из дела Лерчек пропали браслет Bulgari и часы Rolex на ₽14,4 млн

Культура и спорт

Фото: [соцсети]

Во время обыска в доме 34-летнего блогера Валерии Чекалиной, более известной как Лерчек, изъяли 22 комплекта украшений премиальных брендов, включая Graff, Van Cleef & Arpels, Cartier и Chopard. Однако при вскрытии конверта с ценностями в центре судебной экспертизы при Министерстве юстиции РФ обнаружилась недостача: пропали браслет Bulgari и часы Rolex. Общая сумма утраченных украшений оценивается примерно в ₽14,4 млн, сообщило РИА Новости.

По данным МВД, часть изъятых ценностей не приобщили к уголовному делу и хранили с нарушениями. Из-за этого и произошла утрата. Следователю Никите Тулупову вменили статью 286 УК РФ (превышение должностных полномочий), но позже прокуратура прекратила дело.

Напомним, 31 июля Гагаринский суд Москвы приговорил Лерчек к пяти годам условно и штрафу в ₽763,5 млн по делу о выводе более ₽250 млн в ОАЭ. Также ей запретили администрировать сайты в интернете в течение трех лет.

Ранее сообщалось, что защита и прокуратура обжаловали решение суда по делу блогера Лерчек.

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