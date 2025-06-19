Изменившуюся Алину Кабаеву заподозрили в пластической операции

Бывшая гимнастка Алина Кабаева посетила этап «Кубка сильнейших» своей академии художественной гимнастики «Небесная грация», после чего поклонники стали обсуждать в соцсетях ее внешность и несколько мрачный образ.

Для появления на публике спортсменка выбрала черное платье и босоножки ему в тон, а также дополнила это жемчугом. Однако не простой и темный образ привлек внимание фанатов, а лицо Кабаевой. Некоторые поклонники разглядели признаки пластической операции и ботокса, посчитав, что знаменитость зря искажает свою красоту. По словам пользователей, лицо стало более тяжелым и искусственным.

Отметим, что в последние годы Алина Кабаева редко появляется на публике, что делает каждое ее появление предметом повышенного внимания. Сама спортсменка никак не комментировала изменения во внешности и не подтверждала проведение косметологических процедур.

Ранее сообщалось, что диетолог высказался о диете Алины Кабаевой.