Изумрудное бикини, белое парео и лепестки роз: Ирина Шейк показала, как отдыхает на жарком курорте

Российская супермодель Ирина Шейк проводит лето на жарком курорте, сообщает The Voice. Звезда мировых подиумов поделилась в социальных сетях серией откровенных снимков. На одном из фото она позирует в номере отеля в изумрудном бикини. Образ дополнили массивные серьги в тон. Из окна номера открывается живописный вид на море.

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На других кадрах модель примерила белое бикини и повязала вокруг бедер цветное парео. В этом образе она снялась в ванной комнате отеля. Особое внимание привлек кадр, где Ирина позирует полностью обнаженной, лежа в воде, украшенной лепестками роз.

Фото: [ соцсети ]

Кроме того, Шейк выложила короткое видео. На нем она пытается прокатиться на велосипеде по территории отеля. За кадром слышен голос на русском языке, который призывает ее активнее крутить педали.

Шейк 40 лет. Она долгое время была в отношениях с голливудским актером Брэдли Купером, у них есть общая дочь. Сейчас модель наслаждается отпуском и не скрывает радости от летнего отдыха.

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