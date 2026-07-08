Гагарина поделилась серией пляжных фото, где предстала без макияжа и в откровенных бикини

Российская певица Полина Гагарина проводит время на жарком курорте. Певица поделилась с поклонниками серией пляжных фотографий, на которых предстала без макияжа и с распущенными волосами, пишет The Voice. Снимки сделаны на фоне живописных морских пейзажей и горных ландшафтов.

Фото: [ соцсети ]

Артистка не постеснялась показать свою фигуру в откровенных купальниках. На одном из фото она позирует в маленьком бикини бежево-оливковых оттенков, а на другом — в купальнике с леопардовым принтом на песчаном берегу. Пляжный наряд подчеркнул ее рельефный пресс, стройную талию и длинные ноги.

Особое внимание привлекла подпись Гагариной. Она с самоиронией заметила: «Оставлю здесь на память о косых мышцах. После ужина их не будет».

Фанаты засыпали певицу восторженными комментариями. Они писали, что она выглядит великолепно, что многие мечтают о такой стройной фигуре. Также отмечали, что Полина одинаково прекрасно смотрится и в гриме, и без косметики, и в концертных костюмах, и в бикини на пляже.

Ранее сообщалось, что рэпер Баста и певица Полина Гагарина выпустили совместный трек.