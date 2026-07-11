В Раменском округе пожарные тушат склад в поселке Родники

В субботу, 11 июля, в пресс-службе областного главка МЧС РФ сообщили РИА Новости, что пожарные подразделения ведут работы по ликвидации возгорания в складском здании, расположенном в поселке Родники Раменского городского округа.

По информации издания, данные о пострадавших и причинах возгорания пока не поступала. На месте происшествия работают оперативные службы. Обстоятельства случившегося уточняются.

«Пожар в складском здании в Раменском городском округе в поселке Родники на улице Трудовая. Все силы и средства направлены и производят тушение», — сообщили в управлении.

Ранее сообщалось, что ночные пожары в Таганроге и Азове после атаки БПЛА полностью ликвидированы.