Столичные власти оценили ущерб от ДТП с участием рэпера Navai в ₽91 тыс. — иск поступил в суд Москвы

Столичные власти требуют компенсацию ущерба от дорожной аварии с участием известного рэпера. В суд Москвы поступило исковое заявление о взыскании ₽91 тыс. с Наваи Бакирова, выступающего под псевдонимом Navai. Соответствующую информацию опубликовал телеграм-канал Mash, сообщила Газета.Ru. Причиной разбирательства стало ДТП, случившееся 5 мая на Зубовском бульваре в районе Парка Горького.

По данным источника, спорткар исполнителя двигался с серьезным превышением допустимой скорости. В какой-то момент водитель утратил контроль над управлением, автомобиль развернуло, после чего он на задней передаче вылетел на бордюр и врезался в дорожные ограничители. От удара сработали подушки безопасности — находившиеся в салоне водитель и пассажир не пострадали.

Сам рэпер в беседе с Mash объяснил произошедшее некачественными гоночными шинами. Отсутствие на машине государственных номеров он связывает с тем, что приобрел Ferrari незадолго до инцидента. После аварии музыканту грозило лишение прав, однако этого в итоге не случилось. Теперь городские власти намерены получить с него средства за поврежденные бордюр и светофор. Иск поступил в суд Москвы 7 июля.

Ранее сообщалось, что десять пассажиров из 46 человек, находившихся в пассажирском автобусе, госпитализированы после ДТП в Татарстане.