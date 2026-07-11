Стало известно о тайной встрече Карл III с семьей принца Гарри

В Великобритании произошло событие, которого ждали несколько лет. Король Карл III и королева Камилла тайно приняли принца Гарри, Меган Маркл и их детей. Встреча прошла в частной резиденции монарха, поместье Хайгроув в Глостершире, сообщило Daily Mail.

Отмечается, что воссоединение семьи состоялось в обстановке строгой секретности. Поместье Хайгроув расположено недалеко от Оксфордшира, где Карл III выполнял официальные обязанности, и от Бирмингема, где принц Гарри участвовал в публичном мероприятии. Для монарха эта встреча стала особенно эмоциональной: он не видел внуков с 2022 года. С принцем Гарри, которому сейчас 41 год, король в последний раз виделся в сентябре прошлого года.

Накануне визита в СМИ попала информация о конфликте: команда принца Гарри распространила неверные сведения о том, что он принял приглашение остановиться в Букингемском дворце во время поездки в Великобританию. На самом деле Гарри долгое время отказывался от приглашения отца, а когда согласился, момент был уже упущен. Букингемский дворец отказался комментировать детали встречи, назвав ее «частным семейным событием».

Источники отмечают, что во дворце давно надеялись на спокойное примирение, однако многочисленные утечки и информационные вбросы утомили королевских советников. Хотя отношения Гарри с отцом понемногу налаживаются, потепления в отношениях Гарри с братом — принцем Уильямом — в ближайшем будущем не ожидается.

Ранее стало известно, что принц Уильям поссорился с королевой Камиллой перед свадьбой Питера Филлипса.