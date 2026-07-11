Шакира даст концерт у пирамид Гизы

Колумбийская певица Шакира объявила о возвращении в Египет, передает NME. В ноябре 2026-го года она выступит у пирамид Гизы. Это будет ее первый концерт в этой стране спустя почти 20 лет.

Сама Шакира призналась, что предстоящее шоу станет для нее особенным.

«Я очень рада, что буду выступать в Египте, у пирамид Гизы. Я люблю вас всех», — сказала она.

Недавно певица дала редкое интервью газете The Times. В нем она откровенно высказалась о своем бывшем возлюбленном — бывшем защитнике «Барселоны» Жераре Пике. Пара рассталась в 2022 году после 12 лет отношений. Этот разрыв стал для певицы глубочайшим потрясением.

По словам Шакиры, она пережила тяжелый период, но сейчас чувствует себя сильнее. Она призналась, что не готова к новым отношениям. Вся ее энергия сейчас направлена на детей и карьеру.

Помимо возвращения на сцену, Шакира анонсировала совместный трек с нигерийским исполнителем Burna Boy. Песня приурочена к чемпионату мира по футболу, который пройдет в 2026 году.

Ранее стало известно, кто из российских артистов не выступит в Крыму этим летом.