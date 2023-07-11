Известная подмосковная хоккеистка попробовала себя в роли тренера

Лучший бомбардир Женской хоккейной лиги, капитан сборной России и подмосковного «Торнадо» Анна Шохина в ходе подготовки к новому сезону дебютировала на тренерском поприще.

На сборе в Дмитрове спортсменка дала несколько уроков молодым игрокам из подмосковных спортшкол. По словам Анны, ей понравилось, как подопечные внимательно выполняли задания по технике катания, владению клюшкой.

Не исключено, что по окончании карьеры игрока Шохина станет профессиональным тренером. Впрочем, пока основные мысли 25-летней нападающей связаны с выступлением за «Торнадо». В межсезонье команда сильно обновилась, ее покинул тренерский штаб во главе с Алексеем Чистяковым. И в этой непростой ситуации на Анну Шохину болельщики возлагают особые надежды.

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