Пловцы из Дубны выиграли Кубок губернатора Московской области

В Рузе прошел финал розыгрыша Кубка губернатора Московской области по плаванию. В общекомандном зачете сильнейшим стал коллектив «105-й элемент» из Дубны. На его счету 23 медали различного достоинства, 15 из которых золотые.

Команда «105-й элемент» сумела одержать победу в условиях серьезной конкуренции. В бассейне Рузы в 17 возрастных категориях соревновались более 600 лучших пловцов Московской области.

В программу губернаторских соревнований включены турниры по 23 видам спорта, в том числе предусмотрены старты для инвалидов. Итоги общекомандной борьбы будут подведены в сентябре. В настоящий момент претендентами на главный приз являются спортсмены Подольска, Чехова, Химок.

Ранее сообщалось, что в подмосковном Щелкове ликвидируют последствия перекачки загрязненных стоков на КНС «Соколовская».