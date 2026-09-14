Мифы и правда о резус-факторе: кардиолог из Подмосковья развеяла популярные заблуждения

С анализом крови хотя бы раз в жизни сталкивался почти каждый, и в результатах непременно встречается строка «резус-фактор». Однако смысл термина понимают далеко не все. Вокруг этой генетической метки успело сложиться немало пугающих мифов — от неизбежного резус-конфликта до псевдонаучных рассуждений о том, будто люди с отрицательным резусом обладают особым характером или слабым здоровьем. О том, как эта система устроена в действительности, REGIONS подробно рассказала подмосковный врач-кардиолог Наталья Агапова.

Что такое резус-фактор с точки зрения биологии

Резус-фактор — это специфический белковый антиген, который обозначают латинской буквой D. Он буквально встроен в мембрану красных кровяных телец — эритроцитов. Если лабораторный анализ фиксирует наличие этого протеина, кровь классифицируется как положительная (Rh+). Таких людей подавляющее большинство — около 85% населения планеты. У оставшихся 15% данный маркер на поверхности клеток отсутствует, поэтому их кровь называют резус-отрицательной (Rh-).

Присутствие или дефицит белка нельзя считать заболеванием, мутацией или физическим изъяном организма. Это чистая генетическая лотерея, такая же случайная, как оттенок радужной оболочки глаза или природный цвет волос. Признак закладывается еще в утробе матери, остается неизменным до последнего вздоха и никак не сказывается на повседневной работоспособности или общем тонусе человека.

«Резус-фактор — это врожденная особенность, а не патология. Отсутствие белка на эритроцитах не делает человека больным или слабым. Это просто генетический признак, который передается от родителей к детям. В повседневной жизни человек с отрицательным резусом ничем не отличается от человека с положительным», — говорит Наталья Агапова.

Влияет ли отсутствие белка на физическое состояние

С точки зрения физиологии сам по себе дефицит резус-антигена абсолютно нейтрален для здоровья. Мировая медицинская статистика и серьезные научные исследования не находят никакой связи между Rh-статусом и предрасположенностью к тем или иным хроническим недугам. Данная характеристика является лишь биологическим штрихкодом, который не требует какой-либо медикаментозной коррекции, соблюдения специальных диет и совершенно не влияет на продолжительность или качество человеческой жизни.

Единственная зона риска: беременность и механизм конфликта

В обычной жизни знание своей группы крови нужно только медикам для экстренных ситуаций. Однако существует один сценарий, где резус-статус выходит на первый план — вынашивание ребенка. Проблема возникает исключительно в паре «мать-отрицательная / плод-положительный». В этом случае может запуститься иммунологический сбой, известный как резус-конфликт: защитный барьер материнского тела начинает воспринимать клетки будущего младенца как враждебную инфекцию и вырабатывать против них антитела-агрессоры.

Фото: [ «Подмосковье сегодня»/Дарина Левкина ]

В норме системы кровообращения женщины и плода разделены плацентарным барьером и практически не контактируют. Тем не менее при определенных осложнениях или непосредственно в момент родовых схваток микроскопические дозы детской крови способны просочиться в кровоток роженицы. Обнаружив чужеродный D-белок, иммунитет матери запускает производство защитных антител.

При первом столкновении (первая беременность) реакция обычно запаздывает: организм только учится распознавать врага и успевает создать слишком малую армию антител, чтобы навредить плоду. Основная «тренировка» иммунитета происходит во время родов, поэтому дебютное вынашивание чаще всего завершается благополучно. Настоящая угроза появляется со второй и последующими беременностями: память иммунной системы уже хранит информацию об антигене, готовые антитела мгновенно атакуют эритроциты следующего малыша, вызывая их массовое разрушение.

К счастью, современные технологии позволяют полностью купировать угрозу. Будущим мамам с отрицательным статусом на сроке 28–30 недель, а также в первые трое суток после появления на свет резус-положительного малыша, вводится доза антирезусного иммуноглобулина. Препарат работает как дезинформация для иммунитета: он быстро связывает попавшие клетки плода, не давая материнскому организму понять, что произошло вторжение, и запустить выработку собственных опасных антител. Кроме того, гинекологи ведут строгий мониторинг титра антител в динамике на протяжении всех девяти месяцев.

«Главное, что нужно запомнить: резус-конфликт — это управляемая ситуация. При правильном наблюдении у врача и своевременном введении иммуноглобулина беременность с отрицательным резус-фактором протекает благополучно. Современная медицина позволяет родить здорового ребенка даже при резус-несовместимости», — подчеркивает Наталья Агапова.

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