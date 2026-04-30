223 ярмарки в мае: от «Победного Мая» до винных дегустаций — афиша праздничных и тематических площадок Подмосковья

Май в Московской области обещает быть богатым на гастрономические и фермерские события. В 40 муниципальных образованиях региона организуют 223 тематические ярмарки — от патриотических мероприятий в честь 81‐летия Великой Победы до медовых рядов и винных дегустаций. Об этом сообщили в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Особую атмосферу создадут ярмарки, посвященные Дню Победы. Здесь можно не только приобрести свежие фермерские продукты, но и проникнуться духом всенародного праздника. Площадки развернутся в нескольких локациях: в Богородском округе в Электроуглях, во Власихе на ул. М. Жукова, около дома 4а, в Воскресенске на ул. Советской, д. 3б.

Для ценителей гастрономического многообразия откроются универсальные ярмарки, где соберутся производители со всей России. Это отличная возможность познакомиться с кулинарными традициями разных регионов, найти редкие деликатесы и открыть для себя новые вкусы: Волоколамск (ул. Панфилова, д. 21), Дмитров (пересечение улиц Загорская и Кропоткинская) и Долгопрудный (ул. Дирижабельная, у дома 21).

Садоводам и огородникам тоже найдется чем вдохновиться: специальные весенние площадки предложат все необходимое для дачного сезона: в Старой Купавне (Богородский округ, ул. Кирова, д. 19, рядом с ТЦ «Шоколад»), Чехов (проезд ул. Чехова, вблизи дома 3) и Химки (мкр-н Сходня, ул. Чапаева, вблизи дома 3, корп. 1).

Сладкоежек и ценителей натуральных продуктов ждет особая радость — тематическая ярмарка «Веселый пчеловод» в Щелковском городском округе в поселке городского типа Фряново (мкр-н 2, ул. Молодежная). Истинным гурманам стоит запланировать визит в Красногорск, где на Красногорском бульваре, у дома 28, пройдет винная ярмарка. Здесь представят коллекцию вин из разных уголков страны.

Чтобы спланировать свое майское гастрономическое приключение, загляните на региональный портал «МОй АПК» — там опубликован полный график работы всех 223 площадок с указанием точных дат и часов работы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о достижениях региона в сфере сельского хозяйства.